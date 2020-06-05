Свитолина похвасталась соблазнительным фото из Монте-Карло

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина привела в восторг фанатов, опубликовав невероятно яркое фото на своей странице в социальной сети Instagram.

Наша спортсменка выложила снимок из Монте-Карло, на котором она позирует в купальнике и с расстегнутыми шортами. "Идти или не идти?" – спросила поклонников Свитолина, намекая на смягчение карантина в мире.

Instagram Элины Свитолиной

Болельщики засыпали теннисистку многочисленными комплиментами. "Ты обалденная девочка", "Возьми меня с собой", "Идеальная фигура", "Выглядишь огонь просто", "Ух какая!", "Зачем так возбуждать?", "Невероятное фото", "Элина, ты прекрасна. Великолепное фото", – пишут в комментариях пользователи соцсети.

Как сообщал OBOZREVATEL, Элина Свитолина опубликовала соблазнительное видео в Instagram, вызвав восторженные комментарии в соцсети.

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