Свитолина похвасталась фото в соблазнительном купальнике и вызвала восторг у фанатов

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина произвела настоящий фурор среди фанатов своей фотографией с отдыха.
В кадре расслабленная спортсменка в сексуальном купальнике тянется к фруктам, стоящим на бортике бассейна. Девушка снабдила снимок хэш-тегом #tbt, обозначающий “возврат в четверг”. Он используется для описания занятия, которым автор наслаждался в этот день недели.
"Вот чем Украина богата, так это однозначно красивыми девушками. Чего не отнять, того не отнять у Элины", - пишут пользователи под снимком.
Напомним, что 28 марта Свитолина драматично проиграла в четвертьфинале супертурнира в Майами.