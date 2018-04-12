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Свитолина похвасталась фото в соблазнительном купальнике и вызвала восторг у фанатов

1.7тЧитать новость на украинском

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина произвела настоящий фурор среди фанатов своей фотографией с отдыха.

В кадре расслабленная спортсменка в сексуальном купальнике тянется к фруктам, стоящим на бортике бассейна. Девушка снабдила снимок хэш-тегом #tbt, обозначающий “возврат в четверг”. Он используется для описания занятия, которым автор наслаждался в этот день недели.

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"Вот чем Украина богата, так это однозначно красивыми девушками. Чего не отнять, того не отнять у Элины", - пишут пользователи под снимком.

lil #tbt ☀️🌴🍊🍓

Публикация от Elina Svitolina🤞🏼 (@elisvitolina)

Напомним, что 28 марта Свитолина драматично проиграла в четвертьфинале супертурнира в Майами.

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