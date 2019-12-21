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21 декабря • обновлено в 13:52
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Свитолина и Монфис показали, чем занимаются в отеле

1.1т
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Первая ракетка Украины Элина Свитолина и ее бойфренд, французский теннисист Гаэль Монфис показали, как проводят субботнее утро во время отдыха в Дубаях.

На фотографии, которая размещена в совместном аккаунте спортсменов в Instagram, спортивная пара влюбленных вышла на балкон гостиницы, чтобы позаниматься йогой.

"Субботняя йога с видом. Namaste (индийское и непальское приветствие - Ред.)", – написали Элина и Гаэль.

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Как сообщал OBOZREVATEL, лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина объявила имя нового тренера в своей команде. Им стал известный в прошлом кипрский теннисист, экс-восьмая ракетка мира Маркос Багдатис.

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Автор
Денис Карпов
Персоны
Элина Свитолина Гаэль Монфис
Место
ОАЭ Дубай
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