Свитолина и Монфис показали, чем занимаются в отеле

Первая ракетка Украины Элина Свитолина и ее бойфренд, французский теннисист Гаэль Монфис показали, как проводят субботнее утро во время отдыха в Дубаях.

На фотографии, которая размещена в совместном аккаунте спортсменов в Instagram, спортивная пара влюбленных вышла на балкон гостиницы, чтобы позаниматься йогой.

"Субботняя йога с видом. Namaste (индийское и непальское приветствие - Ред.)", – написали Элина и Гаэль.

Как сообщал OBOZREVATEL, лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина объявила имя нового тренера в своей команде. Им стал известный в прошлом кипрский теннисист, экс-восьмая ракетка мира Маркос Багдатис.

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