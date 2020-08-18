Свитолина чуть не снесла голову Монфису: опубликовано видео

Михаил Морозов Раздевалка 11:59, 18.08.2020

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина опубликовала шуточное видео у себя в Instagram, "расстреляв" своего парня с близкого расстояния.

"Я сегодня не в настроении", – сказала наша спортсменка перед тем, как семь раз пробить рядом с головой Гаэля Монфиса, который в это время внимательно изучал что-то в своем телефоне. Предпоследний удар пролетел настолько близко к уху теннисиста, что он испугался и сразу покинул зону обстрела.

"Когда твоя девушка находится не в лучшем настроении в понедельник (не пытайтесь повторить это дома)", – подписал видео Монфис на своей странице в Twitter.

Монфис показал, что бывает, когда Свитолина находится в не лучшем настроении
Twitter Гаэля Монфиса

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Свитолина показала, как ее настоящий отдых отличается от того, что она показывает в Instagram.

Комментировать
Спорт Раздевалка

Смотрите также

В Николаеве депутатов ОПЗЖ забросали яйцами: появилось видео

Агент НАБУ заявил о "госизмене Ермака с задержанными вагнеровцами"

Зеленский ввел 87-летнего Фокина в ТКГ по Донбассу

В Европарламенте объявили Лукашенко персоной нон грата

Зеленский на перелеты в августе потратил больше миллиона: куда летал президент