Свитолина чуть не снесла голову Монфису: опубликовано видео

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина опубликовала шуточное видео у себя в Instagram, "расстреляв" своего парня с близкого расстояния.

"Я сегодня не в настроении", – сказала наша спортсменка перед тем, как семь раз пробить рядом с головой Гаэля Монфиса, который в это время внимательно изучал что-то в своем телефоне. Предпоследний удар пролетел настолько близко к уху теннисиста, что он испугался и сразу покинул зону обстрела.

"Когда твоя девушка находится не в лучшем настроении в понедельник (не пытайтесь повторить это дома)", – подписал видео Монфис на своей странице в Twitter.

Монфис показал, что бывает, когда Свитолина находится в не лучшем настроении Twitter Гаэля Монфиса

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Свитолина показала, как ее настоящий отдых отличается от того, что она показывает в Instagram.

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