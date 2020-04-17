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17 апреля • обновлено в 22:13
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"Столько секса!" Российская фигуристка Туктамышева опубликовала фото без нижнего белья

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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева присоединилась к популярному женскому челленджу Pillow Challenge, в котором девушки вместо платья примеряют подушки.

На своей странице в социальной сети Instagram чемпионка мира 2015 года опубликовала откровенное фото, на котором она позирует без нижнего белья. При этом спортсменка акцентировала внимание на том, что за время карантина из-за пандемии коронавируса прибавила в весе.

"Третья неделя карантина. Подушка уже маловата, надежда на одеяло. P.S. Забудьте все мои советы про питание", – подписала снимок Елизавета.

В комментариях поклонники Туктамышевой восхитились красотой фигуристки, отметив, что она выглядит просто шикарно. "Что, действительно полностью голая? В Лизе столько секса, что редко встречается!", "С такой фигуркой надо на Мисс Вселенная идти", "Подушка ничего не скроет...", "А слабо повернуться?", "Сзади должно быть зеркало!", "Красотка", – отреагировали на смелое фото чемпионки пользователи соцсети.

Как сообщал OBOZREVATEL, жена экс-капитана киевского "Динамо" Николая Морозюка Ирина показала себя полностью голой в Instagram.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Персона
Елизавета Туктамышева
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