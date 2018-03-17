УкрEngРус
Регистрация
ЭкономикаШоу

Старшеклассница застряла в баскетбольном кольце, пытаясь сделать селфи: опубликовано видео

3.4тЧитать новость на украинском

Американская старшеклассница стала настоящей звездой интернета, после того, как застряла в баскетбольном кольце на дворовой площадке своей школы. Подросток не смогла сама освободиться и ей пришлось звать на помощь спасателей.

Вытащить незадачливую девушку работникам местной службы "911" удалось без травм и психических потрясений. Вместо того, чтобы вытащить школьницу, они ей дали сложиться и пропихнули в кольцо.

Новости
Спасатели три часа вызволяли пенис мужчины из блина для штанги: фотофакт

В комментариях к ролику пользователи пытаются найти причину поступка девушки, предполагая, что она стала пострадала, пытаясь сделать крутое селфи.

Ранее "Обозреватель" сообщал, что баскетболист поразил неожиданным способом достать застрявший мяч.

Место
США
Поделиться в Facebook

Наши блоги