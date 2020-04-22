Стало известно имя невесты Цыганкова: в сети показали личные фото девушки

Максим Богданов Раздевалка 20:34, 22.04.2020 Обновлено: 20:42, 22.04.2020

Стало известно имя незнакомки, которая уже больше года встречается с лидером киевского "Динамо" Виктором Цыганковым.

Чтобы сохранить тайну. футболист никогда не отмечал ее на фотографиях и не подписан на ее страничку. Первое совместное фото появилось более год назад.

Оказалось, что невесту форварда зовут Романа. Она как и Виктор - из Винницы. Сейчас живет и учится в Кентском государственном университете, штат Огайо (США).

Романа
(c)tribuna.com
Романа
(c)tribuna.com
Романа
(c)tribuna.com
Романа
(c)tribuna.com
Романа
(c)tribuna.com
Романа
(c)tribuna.com
Романа
(c)tribuna.com
Романа
(c)tribuna.com
Романа
(c)tribuna.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее легендарный футболист киевского "Динамо" Виктор Леоненко считает, что Виктор Цыганков не дотягивает до роли лидера и в зарубежном чемпионате он потеряется.

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Спорт Раздевалка

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