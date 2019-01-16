Срна увидел Усика в форме "Динамо" и не сдержался - фотофакт

Экс-капитан донецкого "Шахтера" Дарио Срна спровоцировал перепалку в комментариях под фотографией абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика.
Под снимком прославленного боксера, где на нем надета футболка киевского "Динамо", хорватский футболист написал "Шахтер - чемпион!". Свою подпись Срна сопроводил саркастичными смайлами.
Некоторые пользователи поддержали экс-капитана "горняков", но многие не постеснялись в выражениях, отвечая хорвату.
Несколько юзеров не выдержало, призвав хозяина аккаунта прекратить этот беспредел.
Как сообщал OBOZREVATEL:
10 ноября Александр Усик защитил все свои титулы в бою против Тони Белью. Крымчанин добыл сложную победу нокаутом в 8-м раунде.
После этого поединка наш боксер принял решение перейти в супертяжи.
Одним из вариантов продолжения карьеры Усика в первом тяжелом весе является поединок против непобежденного Андре Уорда. При этом на бой с американцем претендует не только украинский боксер.
Менеджер кубинского супертяжеловеса Луиса Ортиса (29-1, 24 КО) заявил о готовности своего подопечного драться с Усиком.
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