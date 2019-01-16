Срна увидел Усика в форме "Динамо" и не сдержался - фотофакт

Экс-капитан донецкого "Шахтера" Дарио Срна спровоцировал перепалку в комментариях под фотографией абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика.

Под снимком прославленного боксера, где на нем надета футболка киевского "Динамо", хорватский футболист написал "Шахтер - чемпион!". Свою подпись Срна сопроводил саркастичными смайлами.

Некоторые пользователи поддержали экс-капитана "горняков", но многие не постеснялись в выражениях, отвечая хорвату.

Несколько юзеров не выдержало, призвав хозяина аккаунта прекратить этот беспредел.

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