Спортсменка родила через три месяца после смерти

Каноистка из Португалии Катарина Секейра родила мальчика после того, как в декабре врачи констатировали у нее смерть мозга.

Новорожденного назвали Сальвадор (в переводе с португальского — Спаситель), сообщает The Sun.

Секейра была талантливой каноисткой, но с детства страдала астмой. На 19-й неделе беременности у нее случился тяжелый приступ, после которого она была введена в состояние искусственной комы. Вскоре здоровье девушки ухудшилось, и 26 декабря стало известно, что ее мозг умер.

Катарина Секейра The Sun

На протяжении 56 дней к ней был подключен аппарат искусственной вентиляции легких, чтобы ребенок мог выжить в утробе женщины.

На 32-й неделе беременности ситуация осложнилась. Врачи были вынуждены провести кесарево сечение и извлечь плод. Через несколько часов после этого они отключили аппаратуру, которая поддерживала жизнедеятельность спортсменки.

Вес новорожденного ребенка — 1,7 кг. Около трех недель он будет находиться в больнице. Отец ребенка пообещал заботиться о малыше.

Издание отмечает, что в Португалии это уже второй случай, когда у матери, у которой зафиксирована смерть мозга, рождается ребенок.

Как писал OBOZREVATEL, недавно стало известно, что жительница Бангладеш за месяц дважды пережила роды. Она родила близнецов через 26 дней после появления на свет ее первого сына. Медики пояснили аномалию второй маткой, которая была у женщины с рождения.

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