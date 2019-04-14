Спортсмен изнасиловал спящую девушку ради победы в секс-турнире

Австралийский игрок в крикет Алекс Хепберн признан виновным в изнасиловании спящей женщины.

Алекс Хепберн The Sun

Девушка находилась в одной квартире с Хепберном и его партнером по команде "Вустершир" (Англия) Джо Кларком 1 апреля 2017 года. Она занялась сексом с Кларком по обоюдному согласию, после чего заснула. 23-летний австралиец решил воспользоваться этим, так как хотел победить в секс-соревновании, устроенном его одноклубникам, сообщает "Би-Би-Си".

Алекс Хепберн со своей девушкой The Sun

Алекс Хепберн The Sun

Проснувшись, девушка по "австралийскому акценту" поняла, что сексом с ней занимается Хепберн. Она вызвала полицию. Слушание, на котором будет вынесено наказание, состоится 30 апреля в суде города Херефорд.

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