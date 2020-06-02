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2 июня • обновлено в 19:19
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Sports Illustrated вспомнил обнаженную фотосессию Каролин Возняцки

3.3т
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В знаменитом американском журнале Sports Illustrated вспомнили подробности фотосессии датской теннисистки Каролин Возняцки.

Победительница Australian Open-2018 и экс-первая ракетка мира позировала фотографу четыре года назад в нарисованном на обнаженном теле купальнике.

"Понадобилось 15 часов, чтобы раскрасить тело Каролин Возняцки. И это того стоило, буквально каждая минута", – говорится в Twitter Sports Illustrated Swimsuit.

Каролин Возняцки

Каролин Возняцки

si.com

Каролин Возняцки

Каролин Возняцки

si.com

Каролин Возняцки

Каролин Возняцки

si.com

Каролин Возняцки

Каролин Возняцки

si.com

Каролин Возняцки

Каролин Возняцки

si.com

Каролин Возняцки

Каролин Возняцки

si.com

Каролин Возняцки

Каролин Возняцки

si.com

Каролин Возняцки

Каролин Возняцки

si.com

Каролин Возняцки

Каролин Возняцки

si.com

Каролин Возняцки

Каролин Возняцки

si.com

Каролин Возняцки

Каролин Возняцки

si.com

Каролин Возняцки

Каролин Возняцки

si.com

Каролин Возняцки

Каролин Возняцки

si.com

Каролин Возняцки

Каролин Возняцки

si.com

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2017-м Возняцки снялась полностью обнаженной для ежегодного издания Body Issue. Знаменитая спортсменка приняла участие в откровенной фотосессии, которую организовывает американский журнал ESPN.

Цель подобной акции – продемонстрировать тело атлетов в качестве эстетического объекта.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персона
Каролин Возняцки
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