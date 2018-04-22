Спортивные девушки на хоккее в Киеве "зажгли" трибуны

20 апреля 2018 в столичном Дворце спорта закончился юниорский чемпионат мира по хоккею в дивизионе IB. Команды Италии, Румынии, Японии, Австрии, Венгрии и Украины соревновались в ожесточенной борьбе, демонстрируя скорость, настоящий мужской характер, силу духа и неистовую жажду к победе.

Атмосферу настоящего праздника создавала всемирно известная команда чирлидерш REDFOXES.

Новости Дворец спорта в Киеве фантастически исполнил гимн Украины на ЧМ по хоккею

"В Киеве была создана специальная программа под музыкальное сопровождение хитов украинской рока. Для нас дебютный день соревнований стал настоящим испытанием, ведь 3 матча подряд, заполнять все паузы - это как марафон пробежать 170 перфомансов, 70 поддержек с весом самой легкой девочки команды 50 кг, и все это с безупречными улыбками", - заявила руководитель команды Елена Рожкова.

REDFOXES

REDFOXES

REDFOXES

REDFOXES

REDFOXES

Напомним, что решающая встреча Украина U-18 - Румыния U-18 завершилась со счетом 6:0. Эта победа позволила нашей команде гарантировать себе в следующем году повышение в классе.