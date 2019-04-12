Спортивная журналистка из России показала грудь в роскошной фотосессии

Известная российская спортивная журналистка Ульяна Тригубчак продолжает радовать своих поклонников откровенными фото.

Бывшая айс-герл уфимского "Салавата Юлаева" в мессенджере Telegram представила очередной фотосет, в котором она снялась обнаженной. Девушка выполнила обещание, которое дала по ходу сезона Континентальной хоккейной лиги, когда пообещала раздеться в случае выхода ее любимой команды в финал Конференции.

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Telegram Ульяны Тригубчак

Telegram Ульяны Тригубчак

Telegram Ульяны Тригубчак

Telegram Ульяны Тригубчак

Telegram Ульяны Тригубчак

Для фотосессии Ульяна выбрала зимний лес, где она позировала топлес, в том числе сидя верхом на коне. "Что ни говори, а на мой взгляд эта фотосессия получилась очень художественной, мне даже почти не стыдно", – написала Тригубчак в комментариях к фото.

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