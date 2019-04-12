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Спортивная журналистка из России показала грудь в роскошной фотосессии

2.3тЧитать материал на украинском

Известная российская спортивная журналистка Ульяна Тригубчак продолжает радовать своих поклонников откровенными фото.

Бывшая айс-герл уфимского "Салавата Юлаева" в мессенджере Telegram представила очередной фотосет, в котором она снялась обнаженной. Девушка выполнила обещание, которое дала по ходу сезона Континентальной хоккейной лиги, когда пообещала раздеться в случае выхода ее любимой команды в финал Конференции.

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Telegram Ульяны Тригубчак

Telegram Ульяны Тригубчак

Telegram Ульяны Тригубчак

Telegram Ульяны Тригубчак

Telegram Ульяны Тригубчак

Telegram Ульяны Тригубчак

Telegram Ульяны Тригубчак

Telegram Ульяны Тригубчак

Telegram Ульяны Тригубчак

Telegram Ульяны Тригубчак

Для фотосессии Ульяна выбрала зимний лес, где она позировала топлес, в том числе сидя верхом на коне. "Что ни говори, а на мой взгляд эта фотосессия получилась очень художественной, мне даже почти не стыдно", – написала Тригубчак в комментариях к фото.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети были опубликованы сочные фото сексуальных ринг-герлз боя Ломаченко – Кролла.

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Тема
КХЛ
Место
РоссияУфа
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