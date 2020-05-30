Спортивная телеведущая покорила сеть сексуальными формами

Анжелика Камачо прославилась на всю Южную Америку благодаря выдающимся формам и страсти к футболу. Колумбийская телеведущая приобрела известность еще во время молодежного чемпионата мира, который проходил у нее на родине в 2011 году.

Практически под каждым снимком сексуальной журналистки фанаты оставляют сотни восторженных комментариев, признаваясь ей в любви.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим оценить внешние данные южноамериканской красавицы.

Анжелика Камачо @angecamacho

Анжелика Камачо @angecamacho

Анжелика Камачо @angecamacho

Анжелика Камачо @angecamacho

Анжелика Камачо @angecamacho

Анжелика Камачо @angecamacho

Анжелика Камачо @angecamacho

Анжелика Камачо @angecamacho

Анжелика Камачо @angecamacho

Анжелика Камачо @angecamacho

Анжелика Камачо @angecamacho

Анжелика Камачо @angecamacho

Анжелика Камачо @angecamacho

Анжелика Камачо @angecamacho

Как сообщал OBOZREVATEL, известная итальянская телеведущая Людовика Пагани является моделью и одной из самых красивых журналисток в стране. На ее Instagram-аккаунт, в котором она публикует свои обнаженные фотографии подписались почти 2,5 миллиона человек.

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