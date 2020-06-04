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5 июня • обновлено в 03:40
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Спортивная телеведущая Анжелика Камачо снялась в эротической фотосессии

1.7т
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Колумбийская телеведущая Анжелика Камачо приобрела славу в Южной Америке после молодежного чемпионата мира по футболу, который проходил у нее на родине 9 лет назад.

Анжелика приняла участие в фотосессии в журнале Soho, объявив себя претенденткой на титул самой сексуальной футбольной болельщицы Колумбии.

Анжелика Камачо

Анжелика Камачо

Soho

Анжелика Камачо

Анжелика Камачо

Soho

Анжелика Камачо

Анжелика Камачо

Soho

Анжелика Камачо

Анжелика Камачо

Soho

Анжелика Камачо

Анжелика Камачо

Soho

Анжелика Камачо

Анжелика Камачо

Soho

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Камачо прославилась на всю Колумбию благодаря выдающимся формам и страсти к футболу.

Практически под каждым снимком сексуальной журналистки фанаты оставляли сотни восторженных комментариев, признаваясь ей в любви.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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