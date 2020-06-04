Спортивная телеведущая Анжелика Камачо снялась в эротической фотосессии

Колумбийская телеведущая Анжелика Камачо приобрела славу в Южной Америке после молодежного чемпионата мира по футболу, который проходил у нее на родине 9 лет назад.

Анжелика приняла участие в фотосессии в журнале Soho, объявив себя претенденткой на титул самой сексуальной футбольной болельщицы Колумбии.

Анжелика Камачо Soho

Анжелика Камачо Soho

Анжелика Камачо Soho

Анжелика Камачо Soho

Анжелика Камачо Soho

Анжелика Камачо Soho

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Камачо прославилась на всю Колумбию благодаря выдающимся формам и страсти к футболу.

Практически под каждым снимком сексуальной журналистки фанаты оставляли сотни восторженных комментариев, признаваясь ей в любви.

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