Сперва бюстгальтер, затем трусики: Свитолина устроила провокацию в TikTok

Максим Богданов Раздевалка 19:18, 29.04.2020 Обновлено: 19:38, 29.04.2020

Первая ракетка Украины Элина Свитолина устроила сексуальную провокацию в TikTok – видеохостинге для создания коротких видео.

Наша прославленная теннисистка в ролике демонстрирует свое белье, начиная с блузки. Затем появляются якобы снятые бюстгальтер и трусики. Последней в кадр входит украинка, однако вместо того, чтобы быть голой, она держит в руках корзину с грязным бельем, приготовленным для стирки.

Как сообщал OBOZREVATEL, Свитолина не смогла сдержать своих эмоций после того, как узнала про отмену Wimbledon из-за пандемии коронавируса.

У себя в TikTok первая ракетка нашей страны выложила видео, на котором плачет под песню Селин Дион - All by myself.

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Спорт Раздевалка

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