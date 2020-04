Первая ракетка Украины Элина Свитолина устроила сексуальную провокацию в TikTok – видеохостинге для создания коротких видео.

Наша прославленная теннисистка в ролике демонстрирует свое белье, начиная с блузки. Затем появляются якобы снятые бюстгальтер и трусики. Последней в кадр входит украинка, однако вместо того, чтобы быть голой, она держит в руках корзину с грязным бельем, приготовленным для стирки.

Как сообщал OBOZREVATEL, Свитолина не смогла сдержать своих эмоций после того, как узнала про отмену Wimbledon из-за пандемии коронавируса.

У себя в TikTok первая ракетка нашей страны выложила видео, на котором плачет под песню Селин Дион - All by myself.