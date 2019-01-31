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''Спасательница Малибу'': украинская чемпионка восхитила сеть фото в купальнике

3.1тЧитать материал на украинском

Самая юная чемпионка мира по дзюдо Дарья Белодед отдыхает на Багамах. На своей странице в Instagram украинская спортсменка разместила фото на пляже.

"Мисс этого места", - подписала снимок с пляжа Белодед.

Фото спортсменки не оставило равнодушным ее подписчиков. "Спасательница Малибу: обновленная версия", "Какая классная", "Представитель рассы высших эльфов", "Очень красивая", - восхитились спортсменкой фанаты.

''Спасательница Малибу'': украинская чемпионка восхитила сеть фото в купальнике

''Спасательница Малибу'': украинская чемпионка восхитила сеть фото в купальнике

''Спасательница Малибу'': украинская чемпионка восхитила сеть фото в купальнике

''Спасательница Малибу'': украинская чемпионка восхитила сеть фото в купальнике

Напомним, что Дарья показала в сети своего парня. Украинская спортсменка была отмечена на видео вместе с итальянским дзюдоистом Фабио Базиле, который завоевал золото Олимпиады-2016.

Дарья Белодед

Дарья Белодед

instagram.com/dariabilodid7

Дарья Белодед

Дарья Белодед

instagram.com/dariabilodid7

Дарья Белодед

Дарья Белодед

instagram.com/dariabilodid7

Дарья Белодед

Дарья Белодед

instagram.com/dariabilodid7

Дарья Белодед

Дарья Белодед

instagram.com/dariabilodid7

Дарья Белодед

Дарья Белодед

instagram.com/dariabilodid7

Дарья Белодед

Дарья Белодед

instagram.com/dariabilodid7

Как сообщал OBOZREVATEL, юная чемпионка мира по дзюдо Дарья Белодед приняла участие в фотосессии журнала с мировым именем. Украинская спортсменка покорила фотографов Vogue своей исполнительностью и фотогеничностью.

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Дарья Белодед
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