Соловьева высмеяли за угрозы в адрес Уткина

Российский боец смешанного стиля (ММА) Вячеслав Василевский высмеял телеведущего Владимира Соловьева за угрозы в адрес спортивного комментатора Василия Уткина.
"Я, честно говоря, думал, что он телеведущий, а оказалось, он боец, да еще и с такими талантами", – написал спортсмен в Instagram.
Он добавил, что ему постоянно попадается "невероятно устрашающее видео" Соловьева с угрозами Уткину.
"В общем не знаю как Вы, но я чуть в штаны не наложил", – с сарказмом подытожил боец.
ТРЕШ-ТОК ПО СОЛОВЬЕВСКИ😈 . Сегодня то и дело попадалось это невероятно УСТРАШАЮЩЕЕ ВИДЕО от дяди Соловьева @vrsoloviev 👹 . Я,честно говоря,думал что он телеведущий,а оказалось он БОЕЦ,да ещё и с такими талантами,может ДОСТАВАТЬ и ЗАГИБАТЬ из любых положений,не взирая на габариты соперника🤭 . Вообщем незнаю как Вы,но я чуть в штаны не наложил 💩😂
Как сообщал OBOZREVATEL:
12 апреля Василий Уткин и Владимир Соловьев устроили перепалку в сети после того, как комментатор обвинил в предательстве правительство России.
Комментатор бросил ему вызов и предложил провести Versus Battle. Соловьев отклонил предложение, назвав оппонента больным человеком.
Позже Уткин высмеял Соловьева, придумав пропагандисту идеальное оскорбительное прозвище.
Соловьев попытался красиво ответить, но облажался и был уличен во лжи.
Комментируя конфликт, спортивный журналист сказал, что его оппонент не рассчитал собственные сил и намерен полностью уничтожить пропагандиста.
В ситуацию вмешался российский публицист Александр Невзоров, восхитившись действиями Василия.
После такого Соловьев не выдержал и засыпал комментатора новыми оскорблениями. В ответ Уткин снова вызвал ведущего ТК "Россия" на баттл, назвав того фашистом.
Это окончательно вывело из себя любимого пропагандиста Кремля и он скатился до прямых угроз. Уткин отреагировал фотожабой Соловьева с пенисом в руке.
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