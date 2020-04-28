Соловьева высмеяли за угрозы в адрес Уткина

Российский боец смешанного стиля (ММА) Вячеслав Василевский высмеял телеведущего Владимира Соловьева за угрозы в адрес спортивного комментатора Василия Уткина.

"Я, честно говоря, думал, что он телеведущий, а оказалось, он боец, да еще и с такими талантами", – написал спортсмен в Instagram.

Он добавил, что ему постоянно попадается "невероятно устрашающее видео" Соловьева с угрозами Уткину.

"В общем не знаю как Вы, но я чуть в штаны не наложил", – с сарказмом подытожил боец.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Кто с кем встречается в украинском спорте, узнавай у нас в Telegram!