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28 апреля • обновлено в 23:24
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Соловьева высмеяли за угрозы в адрес Уткина

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Российский боец смешанного стиля (ММА) Вячеслав Василевский высмеял телеведущего Владимира Соловьева за угрозы в адрес спортивного комментатора Василия Уткина.

"Я, честно говоря, думал, что он телеведущий, а оказалось, он боец, да еще и с такими талантами", – написал спортсмен в Instagram.

Он добавил, что ему постоянно попадается "невероятно устрашающее видео" Соловьева с угрозами Уткину.

"В общем не знаю как Вы, но я чуть в штаны не наложил", – с сарказмом подытожил боец.

ТРЕШ-ТОК ПО СОЛОВЬЕВСКИ😈 . Сегодня то и дело попадалось это невероятно УСТРАШАЮЩЕЕ ВИДЕО от дяди Соловьева @vrsoloviev 👹 . Я,честно говоря,думал что он телеведущий,а оказалось он БОЕЦ,да ещё и с такими талантами,может ДОСТАВАТЬ и ЗАГИБАТЬ из любых положений,не взирая на габариты соперника🤭 . Вообщем незнаю как Вы,но я чуть в штаны не наложил 💩😂

Публикация от Вячеслав Василевский (@vyacheslav_vasilevskiy)

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персона
Владимир Соловьев
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