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19 апреля • обновлено в 15:26
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Соловьев словили на лжи в скандале с Уткиным

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Российский пропагандист Владимир Соловьев был уличен во лжи во время скандала с известным футбольным комментатором Василием Уткиным.

Владимир Соловьев

Владимир Соловьев

В своей программе "Соловьев-live" ведущий сообщил аудитории, что летом 2011 года букмекерская компания "Марафон-бет", являющаяся спонсором YouTube-канала Василия Уткина, была лишена лицензии в Российской Федерации и ее деятельность была запрещена.

После чего БК "Марафон-бет" переместила деятельность на сайт по лицензии, выданной на острове Кюрасао (Нидерландские Антильские Острова). По словам Соловьева, в 2015 году этот сайт заблокировал Роскомнадзор по решению российского суда.

"Вася, получается, ты просто отрабатываешь грязные деньги? Вася, получается, ты просто накручиваешь лайки и отбиваешь рекламные вложения в тебя? Вася, так ты просто продажная жирная скотина, которая, делая вид, что защищает честь и достоинство, на самом деле принимает по серым схемам бабульки, бабулечки, бабулеточки? Так ты, Вася, выходит, в азартной теме торчишь? И тебе, запрещенные в России граждане, башляют? И ты хочешь, чтобы я пришел с тобой на баттл, и ты на мне будешь втюхивать продукцию этой незаконной компании? Ты что, дурачок с четырьмя курсами педагогического училища — считаешь, что можешь обвести вокруг пальца взрослых людей?" - цитирует Соловьева Presball.

Таким образом, давний и преданный болельщик московского "Динамо" (как сам себя постоянно позиционирует Владимир Рудольфович) сознательно упустил из поля зрения события 2017 года, когда БК "Марафон-бет" совершенно законно стала официальным партнером ФК "Динамо" Москва.

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Уткин и Владимир Соловьев устроили перепалку в сети после того, как комментатор обвинил в предательстве правительство России.

Комментатор бросил ему вызов и предложил провести Versus Battle. Соловьев отклонил предложение российского комментатора, назвав его больным человеком.

Позже Уткин высмеял Соловьева, придумав пропагандисту идеальное оскорбительное прозвище.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персоны
Владимир Соловьев Василий Уткин
Место
Россия
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