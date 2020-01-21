Соблазнял на яхте: футболист "Динамо" угодил в секс-скандал

Защитник киевского "Динамо" Карлос Самбрано, находящийся сейчас дома в Перу и ищущий новое место работы, угодил в скандал с прессой.

Телеканал "Magaly TV" показал сюжет о том, как динамовец славно проводит время на яхте с загадочной женщиной, которая не является его женой Марсией. В одном из кадров Карлос нежно целовал эту подругу, что репортеры посчитали доказательством измены.

Папарацци застали Карлоса Самбрано с загадочной женщиной на яхте (справа) peru21.pe

Ситуацию усугубили действия одного из друзей футболиста, который находился неподалеку. Он заметил репортеров и сперва начал угрожать им, а затем предложил "договориться" за определенную сумму. Результат оказался прямо противоположным – история с возможной изменой Самбрано стала достоянием общественности, как и непорядочное поведение его дружка.

Добавим, что у Карлоса Самбрано и его супруги Марсии Суккар есть трехлетняя дочь. Футболист не раз заявлял, что все интимные истории вокруг него являются происками завистников.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре 2019 года Самбрано уже попадал в похожую историю, когда его обвинили в том, что он и его охранники избили двух девушек в Перу, одна из которых является несовершеннолетней.

Напомним, что перуанский футболист не сыграл за "Динамо" еще ни одного матча, перейдя в команду 30 января 2018-го года. Контракт рассчитан на 4 года.

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