Известная украинская фитнес-модель и тренер Юлия Мишура порадовала своих поклонников откровенным снимком. 28-летняя киевлянка снялась топлес, прикрывшись руками.
"Спорт и женственность. Секси фоточку в ленту" - подписала кадр украинка.
Юлия Мишура
facebook.com/yulia.mishura
Юлия Мишура
facebook.com/yulia.mishura
Юлия Мишура
facebook.com/yulia.mishura
Юлия Мишура
facebook.com/yulia.mishura
Юлия Мишура
facebook.com/yulia.mishura
Юлия Мишура
facebook.com/yulia.mishura
Юлия Мишура
facebook.com/yulia.mishura
Юлия Мишура
facebook.com/yulia.mishura
Юлия Мишура
facebook.com/yulia.mishura
Как сообщал OBOZREVATEL, 23 февраля Юля стала победительницей международного фестиваля по фитнесу и бодибилдингу, который прошел 22 февраля в Варшаве.
Украинка в 2016 году выиграла чемпионат Европы WBPF (Всемирная федерация бодибилдинга и спортивного телосложения) в категории физик-модели до 160 см.
Наша фитоняшка года назад снялась абсолютно обнаженной, восхитив всех посетителей своего Instagram.
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