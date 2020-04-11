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11 апреля • обновлено в 13:07
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Сногсшибательная украинская чемпионка Юлия Мишура снялась топлес

4.4т
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Известная украинская фитнес-модель и тренер Юлия Мишура порадовала своих поклонников откровенным снимком. 28-летняя киевлянка снялась топлес, прикрывшись руками.

"Спорт и женственность. Секси фоточку в ленту" - подписала кадр украинка.

Юлия Мишура

Юлия Мишура

facebook.com/yulia.mishura

Юлия Мишура

Юлия Мишура

facebook.com/yulia.mishura

Юлия Мишура

Юлия Мишура

facebook.com/yulia.mishura

Юлия Мишура

Юлия Мишура

facebook.com/yulia.mishura

Юлия Мишура

Юлия Мишура

facebook.com/yulia.mishura

Юлия Мишура

Юлия Мишура

facebook.com/yulia.mishura

Юлия Мишура

Юлия Мишура

facebook.com/yulia.mishura

Юлия Мишура

Юлия Мишура

facebook.com/yulia.mishura

Юлия Мишура

Юлия Мишура

facebook.com/yulia.mishura

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 февраля Юля стала победительницей международного фестиваля по фитнесу и бодибилдингу, который прошел 22 февраля в Варшаве.

Украинка в 2016 году выиграла чемпионат Европы WBPF (Всемирная федерация бодибилдинга и спортивного телосложения) в категории физик-модели до 160 см.

Наша фитоняшка года назад снялась абсолютно обнаженной, восхитив всех посетителей своего Instagram.

О спорте во всей красе – в нашем Instagram!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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