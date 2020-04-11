Известная украинская фитнес-модель и тренер Юлия Мишура порадовала своих поклонников откровенным снимком. 28-летняя киевлянка снялась топлес, прикрывшись руками.

"Спорт и женственность. Секси фоточку в ленту" - подписала кадр украинка.

Юлия Мишура facebook.com/yulia.mishura

Юлия Мишура facebook.com/yulia.mishura

Юлия Мишура facebook.com/yulia.mishura

Юлия Мишура facebook.com/yulia.mishura

Юлия Мишура facebook.com/yulia.mishura

Юлия Мишура facebook.com/yulia.mishura

Юлия Мишура facebook.com/yulia.mishura

Юлия Мишура facebook.com/yulia.mishura

Юлия Мишура facebook.com/yulia.mishura

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 февраля Юля стала победительницей международного фестиваля по фитнесу и бодибилдингу, который прошел 22 февраля в Варшаве.

Украинка в 2016 году выиграла чемпионат Европы WBPF (Всемирная федерация бодибилдинга и спортивного телосложения) в категории физик-модели до 160 см.

Наша фитоняшка года назад снялась абсолютно обнаженной, восхитив всех посетителей своего Instagram.

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