Несколько дней назад Василий Ломаченко принял участие в фотосессии для бренда профессиональной боксерской экипировки Venum, одна из коллекций которого в честь украинца называется LOMA.

Компанию ему составила настоящая красотка Александра Островская, модель из Киева. Стоит отметить, что для девушки это уже не первый опыт съемок с украинским чемпионом мира по боксу.

Александра Островская и Василий Ломаченко @sashaostrovskaya

OBOZREVATEL предлагает вам насладиться другими фотографиями сногсшибательной модели из ее Instagram, на который подписались более 30 тысяч человек.

Александра Островская @sashaostrovskaya

Александра Островская @sashaostrovskaya

Александра Островская @sashaostrovskaya

Александра Островская @sashaostrovskaya

Александра Островская @sashaostrovskaya

Александра Островская @sashaostrovskaya

Александра Островская @sashaostrovskaya

Как сообщал OBOZREVATEL, опубликованы яркие фотографии личного врача-диетолога украинских боксеров Александра Усика и Василия Ломаченко Екатерины Толстиковой.

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