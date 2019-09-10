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10 сентября • обновлено в 22:28
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"Закройся!" СМИ впервые раскрыли личность жены Хабиба

20.9т Читать материал на украинском

Звезда Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов тщательно скрывает личность свой жены.

В частности, в сети нет ни единой фотографии девушки, а на свадьбе ее лицо было закрыто непрозрачной фатой. Telegram-канал Mash выяснил, что супругу чемпиона UFC в легком весе зовут Патимат, а пара сыграла свадьбу в 2013 году. При этом супруги знакомы еще со школы.

Свадьба Нурмагомедовых

Свадьба Нурмагомедовых

Mash

На торжестве присутствовало 1200 гостей, однако они не увидели лицо невесты. "Муж говорит: "Закройся!" – и она закрывается. Ее красота должна принадлежать только мужу. Это не сегодняшний вопрос, все было решено 400 лет назад", – рассказал о дагестанских традициях отец чемпиона Абдулманап Нурмагомедов.

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Также известно, что пара уже воспитывает четырехлетнюю дочь и сына, которому нет еще и двух. А перед недавним боем с Порье Хабиб узнал, что в третий раз станет отцом.

Свадьба Нурмагомедовых

Свадьба Нурмагомедовых

Mash

Как сообщал OBOZREVATEL, Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье удушающим приемом в третьем раунде и отстоял пояс чемпиона UFC в легком весе.

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Тема
UFC
Персона
Хабиб Нурмагомедов
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Дикари, меймуны.
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