"Закройся!" СМИ впервые раскрыли личность жены Хабиба

Звезда Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов тщательно скрывает личность свой жены.
В частности, в сети нет ни единой фотографии девушки, а на свадьбе ее лицо было закрыто непрозрачной фатой. Telegram-канал Mash выяснил, что супругу чемпиона UFC в легком весе зовут Патимат, а пара сыграла свадьбу в 2013 году. При этом супруги знакомы еще со школы.
Свадьба Нурмагомедовых
Mash
На торжестве присутствовало 1200 гостей, однако они не увидели лицо невесты. "Муж говорит: "Закройся!" – и она закрывается. Ее красота должна принадлежать только мужу. Это не сегодняшний вопрос, все было решено 400 лет назад", – рассказал о дагестанских традициях отец чемпиона Абдулманап Нурмагомедов.
Также известно, что пара уже воспитывает четырехлетнюю дочь и сына, которому нет еще и двух. А перед недавним боем с Порье Хабиб узнал, что в третий раз станет отцом.
Свадьба Нурмагомедовых
Mash
Как сообщал OBOZREVATEL, Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье удушающим приемом в третьем раунде и отстоял пояс чемпиона UFC в легком весе.
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