СМИ раскрыли правду об экс-невесте Кличко: спортивные итоги 17 июля

Американские СМИ выяснили правду об отношениях экс-невесты Владимира Кличко Хайден Панеттьери с дочерью, а Александр Усик озадачил фанатов видео из Крыма.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 17 июля.
Кроме того, молдавский "Шериф" вылетел из Лиги чемпионов, выигрывая в три мяча к 10-й минуте матча. Наши читатели считают наиболее интересными такие материалы:
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