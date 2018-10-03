СМИ раскопали неожиданные факты семейной жизни Криштиану Роналду

Отец девушки нападающего "Ювентуса" Джорджины Родригес и сборной Португалии Криштиану Роналду дважды отбывал тюремные заключения за наркотрафик. 69-летний Хосе Родригес в 2003 году был осужден на 11 лет за попытку контрабанды партии кокаина стоимостью порядка 100 тысяч фунтов из Испании во Францию, сообщает The Sun.

Джорджина Родригес и Криштиану Роналду

В 2008 году он был досрочно освобожден. Однако вскоре он попался на контрабанде партии гашиша стоимостью 1 миллион фунтов из Марокко в Испанию. Родригес получил два года тюрьмы и вышел из нее в 2013 году.

Напомним, что португалец угодил в громкий секс-скандал. По словам американки Кэтрин Майорги, на то время 24-летнийРоналду изнасиловалее в номере отеля, а затем договорился с ней о молчании за 300 тысяч евро.