"Скатились": Уткину и Соловьеву указали на убожество в интернет-ссоре

Известный украинский футбольный агент Дмитрий Селюк заявил, что ему не понравилось, каким образом развивается конфликт российского пропагандиста Владимира Соловьева и комментатора Василия Уткина.

При этом менеджер отметил, что представитель спортивной журналистики выделяется своим умением заткнуть оппонента за пояс.

Владимир Соловьев и Василий Уткин

"Считаю, что Уткин и Соловьев оба проиграли. Васе надо отдать должное, он мастер художественного слова. Он бы многих из Comedy Club посадил на пятую точку. Он экспромтом выдает такие вещи, от которых получаешь удовольствие. Соловьев умеет подать то, что хочет. В принципе, два талантливых человека, которые скатились до личных оскорблений. Уровень пятого класса. Троллинг должен быть тонким, добрым", – приводит слова Селюка "Чемпионат".

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Уткин и Владимир Соловьев устроили перепалку в сети после того, как спортивный комментатор обвинил в предательстве правительство РФ на фоне пандемии коронавируса. Уткин вызвал оппонента на Versus Buttle, однако пропагандист нелепо отказался.

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