Главная Новости
20 апреля • обновлено в 22:46
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Раздевалка

"Скатились": Уткину и Соловьеву указали на убожество в интернет-ссоре

1.6т
Читать материал на украинском

Известный украинский футбольный агент Дмитрий Селюк заявил, что ему не понравилось, каким образом развивается конфликт российского пропагандиста Владимира Соловьева и комментатора Василия Уткина.

При этом менеджер отметил, что представитель спортивной журналистики выделяется своим умением заткнуть оппонента за пояс.

Владимир Соловьев и Василий Уткин

Владимир Соловьев и Василий Уткин

"Считаю, что Уткин и Соловьев оба проиграли. Васе надо отдать должное, он мастер художественного слова. Он бы многих из Comedy Club посадил на пятую точку. Он экспромтом выдает такие вещи, от которых получаешь удовольствие. Соловьев умеет подать то, что хочет. В принципе, два талантливых человека, которые скатились до личных оскорблений. Уровень пятого класса. Троллинг должен быть тонким, добрым", – приводит слова Селюка "Чемпионат".

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Уткин и Владимир Соловьев устроили перепалку в сети после того, как спортивный комментатор обвинил в предательстве правительство РФ на фоне пандемии коронавируса. Уткин вызвал оппонента на Versus Buttle, однако пропагандист нелепо отказался.

Подписывайся на наш Instagram! Получай только самое важное!

Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Персоны
Владимир Соловьев Василий Уткин Дмитрий Селюк
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
5
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт Раздевалка

Коронавирус. Самое важное

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
MIBR
VS
MAD Lions
Победа MIBR
1.97 Сделать ставку
Team Spirit
VS
Godsent
Победа Godsent
1.90 Сделать ставку
AVEZ
VS
OG
Победа OG с форой в -1,5 карты
1.82 Сделать ставку
forZe
VS
Virtus.pro
Тотал больше 2,5 карт
1.95 Сделать ставку
forZe
VS
Syman
Победа Syman с форой в +1,5 карты
2,35 Сделать ставку
Copenhagen Flames
VS
BIG
Победа BIG с форой в -1,5 карты
1.87 Сделать ставку
Cloud9
VS
New Ingland Whalers
Победа Cloud9 с форой в -1,5 карты
1.75 Сделать ставку
Syman
VS
Endpoint
Победа Endpoint на первой карте с форой в -3,5 раунда
1.92 Сделать ставку
HAVU
VS
MAD Lions
Тотал больше 2,5 карт
1.97 Сделать ставку
Godsent
VS
AVEZ
Победа Godsent с форой в -1,5 карты
1.82 Сделать ставку