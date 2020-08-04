Скандальный экс-футболист сборной Украины женился на россиянке. Фото невесты

Максим Иншаков Раздевалка 22:15, 4.08.2020 Обновлено: 22:28, 4.08.2020

Бывший нападающий сборной Украины Евгений Селезнев женился на уроженке Воронежа Екатерине Беловой.

Фотографии с торжественной церемонии, которая состоялась в ЗАГСе Печерского района Киева, у себя в Instagram разместил сам украинский футболист турецкого "Бурсаспора".

Селезнев разместил коллаж, где совмещены свидетельство о браке, роспись и поцелуй с новой женой.

Евгений Селенев вместе с невестой, Катериной Беловой
Instagram Евгения Селезнева
Евгений Селенев несет на руках свою невесту
Instagram Евгения Селезнева
Евгений Селенев и Катерина Белова
Instagram Евгения Селезнева
Евгений Селенев в ЗАГСе
Instagram Евгения Селезнева

Как сообщал OBOZREVATEL, Селезнев весной этого года разорвал отношения с бывшей женой Аллой. Пара была вместе с 2006 года. Есть совместный сын Руслан.

Евгений впервые опубликовал фото с Катериной на День святого Валентина, скрыв ее лицо. Позже спортсмен выложил у себя в аккаунте несколько совместных фото с россиянкой, а под одним из снимков он назвал ее своей "новой женой".

Как сообщал OBOZREVATEL, Селезнев угодил в скандал в своем предыдущем клубе. В Турции Евгений устроил демарш в "Акхисаре".

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Спорт Раздевалка

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