Скандальный экс-футболист сборной Украины женился на россиянке. Фото невесты
Екатерина Белова.
Бывший нападающий сборной Украины Евгений Селезнев женился на уроженке Воронежа Екатерине Беловой.
Фотографии с торжественной церемонии, которая состоялась в ЗАГСе Печерского района Киева, у себя в Instagram разместил сам украинский футболист турецкого "Бурсаспора".
Селезнев разместил коллаж, где совмещены свидетельство о браке, роспись и поцелуй с новой женой.
Евгений Селенев вместе с невестой, Катериной Беловой Instagram Евгения Селезнева
Евгений Селенев несет на руках свою невесту Instagram Евгения Селезнева
Евгений Селенев и Катерина Белова Instagram Евгения Селезнева
Евгений Селенев в ЗАГСе Instagram Евгения Селезнева
Как сообщал OBOZREVATEL, Селезнев весной этого года разорвал отношения с бывшей женой Аллой. Пара была вместе с 2006 года. Есть совместный сын Руслан.
Евгений впервые опубликовал фото с Катериной на День святого Валентина, скрыв ее лицо. Позже спортсмен выложил у себя в аккаунте несколько совместных фото с россиянкой, а под одним из снимков он назвал ее своей "новой женой".
Как сообщал OBOZREVATEL, Селезнев угодил в скандал в своем предыдущем клубе. В Турции Евгений устроил демарш в "Акхисаре".