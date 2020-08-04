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Скандальный экс-футболист сборной Украины женился на россиянке. Фото невесты

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Раздевалка
4,1 т.
Екатерина Белова

Екатерина Белова.

Бывший нападающий сборной Украины Евгений Селезнев женился на уроженке Воронежа Екатерине Беловой.

Фотографии с торжественной церемонии, которая состоялась в ЗАГСе Печерского района Киева, у себя в Instagram разместил сам украинский футболист турецкого "Бурсаспора".

Селезнев разместил коллаж, где совмещены свидетельство о браке, роспись и поцелуй с новой женой.

Евгений Селенев вместе с невестой, Катериной Беловой

Евгений Селенев вместе с невестой, Катериной Беловой Instagram Евгения Селезнева

Евгений Селенев несет на руках свою невесту

Евгений Селенев несет на руках свою невесту Instagram Евгения Селезнева

Евгений Селенев и Катерина Белова

Евгений Селенев и Катерина Белова Instagram Евгения Селезнева

Евгений Селенев в ЗАГСе

Евгений Селенев в ЗАГСе Instagram Евгения Селезнева

Как сообщал OBOZREVATEL, Селезнев весной этого года разорвал отношения с бывшей женой Аллой. Пара была вместе с 2006 года. Есть совместный сын Руслан.

Евгений впервые опубликовал фото с Катериной на День святого Валентина, скрыв ее лицо. Позже спортсмен выложил у себя в аккаунте несколько совместных фото с россиянкой, а под одним из снимков он назвал ее своей "новой женой".

Как сообщал OBOZREVATEL, Селезнев угодил в скандал в своем предыдущем клубе. В Турции Евгений устроил демарш в "Акхисаре".

Евгений Селезнев
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