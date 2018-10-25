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Скандальный экс-динамовец Алиев ''попал'' в колонию

5.3тЧитать материал на украинском

Экс-футболист киевского "Динамо" Александр Алиев посетил колонию. Бывший игрок сборной Украины поиграл в футбол с заключенными.

"Играл в футбол в ЛЧ, а теперь несет его в массы. Александр Алиев возвращает людей в колонии к жизни", - подписал фотографии с матча FootballHub.

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Напомним, что Александр Алиев выступает в аматорском клубе "Мелиоратор" в Буче, а также является тренером молодежной академии клуба. Футболист защищал цвета киевского "Динамо" с 2005 по 2010 год и в 57 матчах за основную команду "бело-синих" забил 20 мячей.

Как сообщал OBOZREVATEL, Алиев прокомментировал арест футболистов сборной России Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые избили двух людей.

Персона
Александр Алиев
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