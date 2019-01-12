Скандальный экс-динамовец Алиев избил свою бывшую жену

Экс-футболист киевского "Динамо" Александр Алиев вляпался очередной скандал. Экс-супруга бывшего игрока сборной Украины Татьяна выставила в сеть фото в синяках и ссадинах.

"Это будет продолжаться вечно. Людей жизнь не меняет", - подписала жуткие снимки Татьяна.

Татьяна Алиева facebook.com/tatyana.alieva.5

Татьяна Алиева facebook.com/tatyana.alieva.5

Татьяна Алиева facebook.com/tatyana.alieva.5

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Также экс-супруга футболиста поделилась фото переписки с Алиевым. В ней бывший игрок национальной сборной угрожает разбить телефон об голову матери своих детей.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывшая жена знаменитого экс-футболиста "Динамо" и сборной Украины Александра Алиева Татьяна наехала на спортсмена в Instagram.

Александр поделился в социальной сети снимком с новогоднего праздника своих детей, с которыми не живет, что и вызвало скандал.

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