Скандальному футболисту Балотелли запретили общаться со звездой фильмов для взрослых

Михаил Морозов Раздевалка 16:50, 22.04.2020

Президент "Брешии" Массимо Челлино запретил нападающему своей команды Марио Балотелли общаться с итальянской порнозвездой Рокко Сиффреди.

Как сообщает издание The Sun, футболист анонсировал разговор с известным актером из фильмов для взрослых во время прямого эфира у себя в Instagram, но тут вмешалось руководство его команды. Челлино позвонил Балотелли и потребовал отказаться от этой затеи.

Марио Балотелли
Goal.com

Отметим, что 29-летний нападающий часто общается со знаменитостями во время карантина. Недавно у него был прямой эфир с легендой лондонского "Арсенала" Тьерри Анри.

В прошлом Марио Балотелли неоднократно попадал в скандалы – он дрался с главным тренером "Манчестер Сити" Роберто Манчини и тремя игроками клуба, поджигал свой дом в Манчестере, решив устроить фейерверк в ванной, и бросал дротики в футболистов молодежной команды.

Как сообщал OBOZREVATEL, защитник "Манчестер Сити" Кайл Уокер устроил вечеринку с проститутками во время карантина.

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