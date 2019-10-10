Скандал дня: фанат схватил за грудь футболистку сборной США — фотофакт

Скандальный инцидент произошел в Мексике после товарищеского матча, в котором местная команда "Тигрес" принимала команду из США "Хьюстон Дэш".

Фанат схватил футболистку сборной США за грудь twitter.com

Полузащитник американского клуба, а также игрок сборной США София Уэрта после финального свистка отправилась к трибунам. Один из болельщиков попросил сделать фото и во время позирования схватил футболистку за грудь.

Игрок сначала не подала виду, но в раздевалке заявила одноклубницам, что ей было крайне неприятно. Кроме того, эпизод запечатлел один из работников СМИ, и история произвела большой резонанс в соцсетях.

В результате у болельщика возникли проблемы. Клуб "Тигрес", на стадионе которого проходил матч, выступил с официальным заявлением, в котором призвал к борьбе с домогательствами, а также потребовал, чтобы этому фанату запретили проход на стадион пожизненно.

официальный сайт "Тигрес"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее помощница Андрея Шевченко — итальянская телеведущая Диетта Леотта прокомментировала призыв болельщиков показать голую грудь.

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