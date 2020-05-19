Олимпийска чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина рассказала о выступлении без купальника

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина вспомнила о выступлении в 10-летнем возрасте без купальника
"Однажды, когда мы приехали на просмотр, мама забыла положить мне в рюкзак купальник. Что делать, пришлось плавать в трусах. 20 лет назад, как-то проще ко всему относились, как мне кажется. На меня даже никто косо не смотрел, ну в трусах и в трусах", – поделилась спортсменка своей историей в Instagram.
Детство и спорт. Часть 4️⃣ ⠀ Когда мне было 10 лет, то нашу пятиэтажку сломали, а нас переселили в другой район Москвы🏘 ⠀ Родился младший брат и родителям было сложно возить меня на тренировки. Они решили перевести меня в другой бассейн, чтобы я могла сама ездить на метро(до этого меня постоянно провожали и забирали родители)🚇 ⠀ Я проходила отборы у нескольких разных тренеров. Однажды, когда мы приехали на просмотр, мама забыла положить мне в рюкзак купальник🩱Что делать, пришлось плавать в трусах🙈20 лет назад, как-то проще ко всему относились, как мне кажется. На меня даже никто косо не смотрел, ну в трусах и в трусах🤣 ⠀ Но окончательное решение о переводе такого маленького ребёнка принимают всё же родители и я очень рада, что они привели меня к тренеру, который до сих пор является моим личным тренером. И спасибо Наталии Игоревне, что она взяла меня в свою группу🙏🏼 ⠀ В этом году 2️⃣0️⃣ лет, как мы вместе🙂❤️ ⠀ А дальше всё было только интереснее... ⠀ 💧Хотите продолжения? Тогда ставьте лайк и пишите комментарий не менее 4 слов😉
Как сообщал OBOZREVATEL, в Перми во время тренировки скончалась 11-летняя девочка из группы синхронного плавания. Трагедия случилась в бассейне "Олимпия".
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