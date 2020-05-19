Олимпийска чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина рассказала о выступлении без купальника

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина вспомнила о выступлении в 10-летнем возрасте без купальника

"Однажды, когда мы приехали на просмотр, мама забыла положить мне в рюкзак купальник. Что делать, пришлось плавать в трусах. 20 лет назад, как-то проще ко всему относились, как мне кажется. На меня даже никто косо не смотрел, ну в трусах и в трусах", – поделилась спортсменка своей историей в Instagram.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Перми во время тренировки скончалась 11-летняя девочка из группы синхронного плавания. Трагедия случилась в бассейне "Олимпия".

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