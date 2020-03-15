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15 марта • обновлено в 19:00
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"Силиконовые" ягодицы девушки-бойца вызвали обсуждение в сети

2.2т
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Американской тхэквондистке и бойцу смешанных единоборств Валери Лореда пришлось оправдываться в интернете перед подписчиками, которые обвинили ее в ненатуральности.

Один из фолловеров Валери ответил на ее пост в Twitter следующим сообщением: "Удивительно, какое внимание приковывают к себе люди, которые вставляют импланты".

"Смешно! У меня самое натуральное тело, какое только может быть у женщины", – ответила Лореда.

"Такое же натуральное, как у Ники Минаж. Просто будьте честны, и никто не будет бухтеть. Жизнь слишком коротка, чтобы лгать", – написал критик.

Валери Лореда

Валери Лореда

@valerieloureda

Валери Лореда

Валери Лореда

@valerieloureda

Валери Лореда

Валери Лореда

@valerieloureda

Валери Лореда

Валери Лореда

@valerieloureda

Валери Лореда

Валери Лореда

@valerieloureda

Валери Лореда

Валери Лореда

@valerieloureda

Валери Лореда

Валери Лореда

@valerieloureda

Валери Лореда

Валери Лореда

@valerieloureda

Валери Лореда

Валери Лореда

@valerieloureda

Валери Лореда

Валери Лореда

@valerieloureda

Как сообщал OBOZREVATEL, известная российская спортсменка Катерина Бочкарева поразила свою многочисленную армию поклонников в Instagram откровенным фотосетом.

Уроженка Санкт-Петербурга, выигрывавшая Гран-при России среди юниоров, выложила обнаженные снимки, на которых она демонстрирует большую силиконовую грудь.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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