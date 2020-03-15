"Силиконовые" ягодицы девушки-бойца вызвали обсуждение в сети

Американской тхэквондистке и бойцу смешанных единоборств Валери Лореда пришлось оправдываться в интернете перед подписчиками, которые обвинили ее в ненатуральности.

Один из фолловеров Валери ответил на ее пост в Twitter следующим сообщением: "Удивительно, какое внимание приковывают к себе люди, которые вставляют импланты".

"Смешно! У меня самое натуральное тело, какое только может быть у женщины", – ответила Лореда.

"Такое же натуральное, как у Ники Минаж. Просто будьте честны, и никто не будет бухтеть. Жизнь слишком коротка, чтобы лгать", – написал критик.

Валери Лореда @valerieloureda

Валери Лореда @valerieloureda

Валери Лореда @valerieloureda

Валери Лореда @valerieloureda

Валери Лореда @valerieloureda

Валери Лореда @valerieloureda

Валери Лореда @valerieloureda

Валери Лореда @valerieloureda

Валери Лореда @valerieloureda

Валери Лореда @valerieloureda

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