Одна из самых сексуальных девушек из UFC уроженка Гавайских островов Рэйчел Остович вставила силиконовую грудь и балует подписчиков снимками своих пышных форм.

Девушка начинала карьеру на родине, одержав шесть побед в шести поединках на любительском уровне. Перейдя в профессионалы, Остович сначала принимала участие в боях промоушна Invicta FC, после чего попала в UFC. Под эгидой организации она провела три поединка, два из которых проиграла. Всего на ее счету четыре победы в девяти боях на профессиональном уровне.

Рэйчел Остович @rachaelostovich

В 2018 году Остович стала жертвой домашнего насилия со стороны бывшего мужа Арнольда Бердона, который так же, как и она, занимается смешанными единоборствами. В результате избиения у Рэйчел случился перелом орбитальной кости. За совершенное преступление он был осужден на четыре года условно.

Рэйчел Остович @rachaelostovich

Рэйчел Остович @rachaelostovich

Рэйчел Остович @rachaelostovich

Рэйчел Остович @rachaelostovich

Рэйчел Остович @rachaelostovich

Рэйчел Остович @rachaelostovich

Рэйчел Остович @rachaelostovich

Рэйчел Остович @rachaelostovich

Рэйчел Остович @rachaelostovich

Рэйчел Остович @rachaelostovich

Как сообщал OBOZREVATEL, знаменитая красотка из UFC Пейдж ВанЗант выложила свое голое фото.

Самые красивые девушки у нас в Instagram!