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22 мая • обновлено в 02:47
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Силиконовая красотка из UFC Рэйчел Остович похвасталась пышными формами

1.3т
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Одна из самых сексуальных девушек из UFC уроженка Гавайских островов Рэйчел Остович вставила силиконовую грудь и балует подписчиков снимками своих пышных форм.

Девушка начинала карьеру на родине, одержав шесть побед в шести поединках на любительском уровне. Перейдя в профессионалы, Остович сначала принимала участие в боях промоушна Invicta FC, после чего попала в UFC. Под эгидой организации она провела три поединка, два из которых проиграла. Всего на ее счету четыре победы в девяти боях на профессиональном уровне.

Рэйчел Остович

Рэйчел Остович

@rachaelostovich

В 2018 году Остович стала жертвой домашнего насилия со стороны бывшего мужа Арнольда Бердона, который так же, как и она, занимается смешанными единоборствами. В результате избиения у Рэйчел случился перелом орбитальной кости. За совершенное преступление он был осужден на четыре года условно.

Рэйчел Остович

Рэйчел Остович

@rachaelostovich

Рэйчел Остович

Рэйчел Остович

@rachaelostovich

Рэйчел Остович

Рэйчел Остович

@rachaelostovich

Рэйчел Остович

Рэйчел Остович

@rachaelostovich

Рэйчел Остович

Рэйчел Остович

@rachaelostovich

Рэйчел Остович

Рэйчел Остович

@rachaelostovich

Рэйчел Остович

Рэйчел Остович

@rachaelostovich

Рэйчел Остович

Рэйчел Остович

@rachaelostovich

Рэйчел Остович

Рэйчел Остович

@rachaelostovich

Рэйчел Остович

Рэйчел Остович

@rachaelostovich

Как сообщал OBOZREVATEL, знаменитая красотка из UFC Пейдж ВанЗант выложила свое голое фото.

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Читайте все новости по теме "UFC" на OBOZREVATEL.

Тема
UFC
Персона
Рэйчел Остович
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