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Силиконовая грудь жены экс-капитана "Динамо" выпала на пляже из купальника: фотофакт

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Бывший футболист киевского "Динамо" Николай Морозюк вместе с женой проводит отпуск в Турции на берегу Эгейского моря.

Одна из фотографий с отдыха, которые Ирина Морозюк постоянно выкладывает у себя в Instagram, особенно заинтересовала ее поклонников .

В интернете обратили внимание на то, что искусственная грудь девушки явна велика для ее купальника и попросту выпадает из него.

Ирина Морозюк (слева)

Ирина Морозюк (слева)

Instagram

Ирина Морозюк

Ирина Морозюк

Instagram

Ирина Морозюк

Ирина Морозюк

Instagram

Ирина Морозюк

Ирина Морозюк

Instagram

Ирина Морозюк

Ирина Морозюк

Instagram

Ирина Морозюк

Ирина Морозюк

Instagram

Ирина Морозюк

Ирина Морозюк

Instagram

Ирина Морозюк

Ирина Морозюк

Instagram

Ирина Морозюк

Ирина Морозюк

Instagram

Ирина Морозюк

Ирина Морозюк

Instagram

Новости
Экс-жена капитана "Динамо" показала откровенное фото, которое удалил даже Instagram

Напомним, что весной прошлого года Ирина снялась в откровенной рекламе собственного бренда одежды. Эротический клип девушка также опубликовала у себя в Instagram.

Ранее жена лидера "Динамо" произвела фурор в Instagram снимком без нижнего белья.

Кроме того, видео где Ирина в сексуальном бикини набивает мяч, а затем эффектно останавливает его на шее, очаровало поклонников.

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Место
ТурцияБодрум
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Комментарии
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Chekurda Taras
Chekurda Taras
На вкус и цвет, товарища нет🤮🤮🤮
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Тупая Ширинка!
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Сколько будете пиарить эту тупую Ширинку?
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