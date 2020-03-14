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14 марта • обновлено в 23:42
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Шварценеггер показал, как борется с коронавирусом

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Легендарнй актер и культурист Арнольд Шварценеггер на своем примере продемонстрировал, как надо бороться с эпидемией коронавируса.

У себя в Instagam бывший губернатор выложил видео, в котором показал, как тщательно моет руки, прежде чем взять на руки любимую собаку по имени Черри.

"Мойте руки! Я попытался сделать урок по мытью рук для Черри, но думаю, что вы, ребята, уделите этому процессу больше внимания. Будьте осторожны. Мойте руки. Слушайте ученых и экспертов, а не пустоголовых. Вместе мы можем замедлить это и защитить друг друга", — подписал видео Терминатор.

В ролике актер говорит, что сам моет руки не менее пятидесяти раз в день, и делает это минимум двадцать секунд.

"Теперь, когда я прикасаюсь к тебе, ты не заразишься вирусом", - обратился в конце клипа Шварценеггер к домашнему любимцу.

OBOZREVATEL внимательно следит за ситуацией с влиянием коронавируса на спорт и рассказывает о последних новостях по этой теме в режиме онлайн.

Напомним, что ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что Олимпийские игры в Токио (24 июля по 9 августа) состоятся как и было запланировано, несмотря на пандемию коронавируса.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Коронавирус
Персона
Арнольд Шварценеггер
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