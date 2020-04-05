"Шпилимся в гримерке": Губерниев рассказал о сексе на работе

Известный российский телеведущий Дмитрий Губерниев ответил на вопрос про секс в эфире с ведущей Марией Орзул.

Мария Орзул и Дмитрий Губерниев кадр из видео

"Как-то мы эфирили с Машей Орзул, еще на "России-2", и в прямом эфире был задан вопрос: занимаемся ли мы сексом в студии? Что ответил? Ответил: какой смысл заниматься сексом в студии? Мы просто шпилимся в гримерке. Для этого их и придумали", - цитирует Губерниева "СЭ".

Как сообщал OBOZREVATEL, Губерниев возмутился поведением россиян, которые не соблюдают карантин при пандемии коронавируса.

Ранее Губерниев заявил, что в таких условиях несоблюдения карантина при коронавирусе, в России будет очень много жертв.

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