"Шахтер" представил новую ведущую клубного телеканала: фото девушки

Донецкий "Шахтер" представил новую ведущую клубного канала Shakhtar TV. Ею стала Ольга Каленчук, которая является младшей сестрой украинского футболиста Максима Каленчука.

В эфире Shakhtar News на клубном канале "горняков" телеведущая, которая является уроженкой Донецка, рассказала, что с самого детства поддерживает "Шахтер", и назвала "Донбасс Арену" лучшим стадионом в Украине. Ее дебют в новой роли состоялся во время полуфинала Лиги Европы 2019/20 между, когда "горняки" противостояли "Интеру".

"Я помню, как еще в мои школьные времена мы ездили на матчи на "Донбасс Арену". Была фантастическая атмосфера, всегда поддерживали "оранжево-черных". Благодаря профессии я была на многих стадионах Украины, но, по моему субъективному мнению, "Донбасс Арена" не сравнится ни с чем", – заявила Каленчук.

OBOZREVATEL предлагает вам взглянуть на снимки телеведущей, опубликованные на ее странице в Instagram.

Ольга Каленчук в черном платье Instagram Ольги Каленчук

Ольга Каленчук выразительно смотрит в камеру Instagram Ольги Каленчук

Ольга Каленчук в блестящем платье Instagram Ольги Каленчук

Ольга Каленчук у бассейна Instagram Ольги Каленчук

Ольга Каленчук в черно-белом цвете Instagram Ольги Каленчук

Ольга Каленчук на фоне забора Instagram Ольги Каленчук

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