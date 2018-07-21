"Шахтер" - "Динамо": сексуальная битва жен футболистов

21 июля в Одессе на стадионе "Черноморец" матчем за Суперкубок Украины стартует новый футбольный сезон в стране. В предстоящей игре встретятся донецкий "Шахтер", как чемпион Украины и киевское "Динамо", в качестве команды, занявшей второе место в турнирной таблице.

Накануне самого принципиального футбольного противостояния в Украине, в интернете специалисты и болельщики проводили всевозможные аналогии команд. Сравнение вторых половинок игроков киевлян и дончан - не стало исключением.

Паулу Фонсека на своем опыте убедился, что в Украине самые красивые девушки. Избранницей португальского тренера стала Катерина Остроушко, пресс-секретарь Рината Ахметова.

Александр Хацкевич уже более 20 лет счастлив в браке со своей соотечественницей Илоной.

Андрей Пятов надолго занял место и в воротах донецкого "Шахтера", и в сердце блондинки Юлии, которая родила голкиперу троих дочерей.

Страж ворот "Динамо" Денис Бойко, который именует себя в социальных сетях "Кинг-Конгом" и его миниатюрная жена, в прошлом балерина, Валерия.

Бразильский полузащитник "горняков"Тайсон и его аппетитная вторая половинка Габриэла.

Денис Гармаш фотографироваться не любит, но ради своей супруги Снежаны он готов идти и на такие жертвы.

Как ни странно, но жена Ярослава Ракицкого по профессии - певица. Кроме занятий по вокалу, Ольга также занимается воспитанием дочери Ярославы.

Полузащитник киевлян Сергей Сидорчук счастлив в браке с брюнеткой Анной.

Новичок "Шахтера", который хорошо знаком фанатам "Динамо" - Жуниор Мораес со своей женой Присцилой.

Новоиспеченные родители Виталий и Алина Буяльские.

Защитник дончан Иван Ордец также не так давно познал радости отцовства, а все благодаря жене Елизавете.

Пожалуй, самая эпатажная пара украинского футбола: Николай и Ирина Морозюк.

Похоже, в планах у Тараса Степаненко и его супруги Маргариты собрать собственную футбольную команду. Пара уже воспитывает троих сыновей.

Нападающий "бело-голубых" Артем Беседин встречается с солисткой цыганского ансамбля Радмилой Карафетовой.

Несмотря на то, что Богдан Бутко выступает за донецкий "Шахтер", своего сына футболист назвал Миланом.

Никита Бурда на поле защищает ворота "Динамо", а в жизни - красавицу Анастасию Свистельник.

Как сообщал OBOZREVATEL, футболист киевского "Динамо" Йосип Пиварич не стал пожимать руку президенту России Владимиру Путину во время церемонии награждения в финале чемпионата мира 2018 года.