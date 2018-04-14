Шахтер - Динамо: сексуальная битва жен футболистов - фото красоток

В центральном матче 27-го тура и всего второго круга чемпионата Украины в Премьер-лиге, в субботу, 14 апреля, пройдет всеукраинское "класико".

"Обозреватель" проведет онлайн матча Шахтер - Динамо.

Накануне самого принципиального футбольного противостояния в Украине в интернете специалисты и болельщики проводили всевозможные аналогии команд. Сравнение вторых половинок игроков киевлян и дончан - не стало исключением.

Вашему вниманию предлагается "команда" из жен и девушек футболистов "Шахтера" и "Динамо". Кто победил? Решать вам.

Ирина, жена Николая Морозюка

Лера, жена Дениса Бойко

Снежана, жена Дениса Гармаша

Виктория, жена Евгения Хачериди

Кристина, жена Руслана Ротаня

Натали, жена Томаша Кендзеры

Катерина, жена Богдана Бутко

Божица, жена Йосипа Пиварича

Ольга, жена Ярослава Ракицкого

Юлия, жена Андрея Пятова

Маргарита, жена Тараса Степаненко

Моника, подруга Фреда

Ана Паула Бонфим, возлюбленная Марлоса

Габи Матиас, подруга Тайсона

Мариана Поззоло,возлюбленная Факундо Феррейри

Даниэла Соуза, жена Дентиньо

Напомним, что букмекеры назвали фаворита матча чемпионата Украины между "Шахтером" и "Динамо".