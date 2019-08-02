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Setanta Sports: как и где смотреть онлайн в Украине новый спортивный телеканал

1.3т Читать материал на украинском

В Украине в четверг, 1 августа, официально началось вещание нового спортивного телеканала Setanta Sports.

Канал, как заявили его представители MediaSat, будет транслировать матчи английской Премьер-лиги, Кубков Англии и английской лиги, шотландской Премьер-лиги, английского Чемпионшипа, турниры UFC, чемпионаты НХЛ, НБА и Формулы-1.

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Setanta Sports: как и где смотреть онлайн в Украине новый спортивный телеканал

pixabay.com

Увидеть Setanta Sports можно благодаря ОТТ-сервисам Megogo, Sweet TV, Divan TV, OLL.tv и YOUTV, где нужно оформить платную подписку.

Кроме того, новый украинский спортивный вещатель договорился о заключении соглашений на трансляцию с такими провайдерами, как "Терра-Телеком" (Киевская область), "ИНФОМИР" (Одесса), "ЛокалНет" (Киев) и "Бриз" (Одесса).

Как сообщал OBOZREVATEL, любители баскетбола смогут увидеть на украинском канале XSPORT матчи чемпионата мира, который с 31 августа по 15 сентября пройдет в Китае.

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Темы
НХЛ НБА UFC Формула-1 Чемпионат Англии чемпионат Шотландии
Место
Украина
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