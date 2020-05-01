24-летняя сестра футболиста "ПСЖ" Неймара Рафаэлла Бекран часто хвастается своими пышными формами в Instagram, где на нее подписаны 5,6 миллиона человек.

У девушки невероятно близкие отношения со своим звездным братом. Неймар не выступает в Бразилии с 2013 года, но не пропустил ни одного дня рождения родственницы до 2020 года, поскольку постоянно загадочным образом или получал травму, или был дисквалифицирован в начале марта. Лишь в этом году он не смог приехать на родину, так как помогал "ПСЖ" обыгрывать дортмундскую "Боруссию" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, который состоялся 11 марта.

Рафаэлла Бекран @rafaella

Более того, в 2015 году на правом бицепсе Неймара появилась татуировка с лицом Рафаэллы, а она в ответ изобразила его глаза у себя на правой руке.

Рафаэлла Бекран @rafaella

Рафаэлла Бекран @rafaella

Рафаэлла Бекран @rafaella

Рафаэлла Бекран @rafaella

Рафаэлла Бекран @rafaella

Рафаэлла Бекран @rafaella

Рафаэлла Бекран @rafaella

Рафаэлла Бекран @rafaella

Рафаэлла Бекран @rafaella

Рафаэлла Бекран @rafaella

Как сообщал OBOZREVATEL, новая подружка Неймара испанская модель Ноа Саез поразила фанатов впечатляющим бюстом.

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