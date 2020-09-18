Семин опубликовал снимок полуобнаженной девушки у себя Instagram

Бывший тренер киевского "Динамо" Юрий Семин опубликовал в своем профиле Instagram сторис с полуобнаженной девушкой.

Позже снимок был удален.

Исходя из информации на ее странице, девушку зовут Юлия Диметра. Она занимается модельной деятельностью.

На первом фото в профиле Диметра приподняла белую футболку, приоткрыв грудь, и поблагодарила экс-тренера "Динамо", который на ней изображен.

Напомним, что Семин дважды тренировал киевский клуб в 2007-2009 и 2010-2012 годах, но наибольшую известность ему принесла работа в московском "Локомотиве". Летом 2020 года его контракт с "железнодорожниками" закончился, а продлить соглашение ему не предложили. На его место назначили серба Марко Николича.

Как сообщал OBOZREVATEL, Семин обвинил генерального директора москвичей Василия Кикнадзе в подлом поступке.