Сексуальный танец Алины Шелестюк взбудоражил сеть

Жена непобедимого украинского боксера Тараса Шелестюка (18-0, 10 КО) Алина опубликовала у себя в Instagram сексуальный танец, который вызвал восторг в комментариях.
"Приятные воспоминания", – подписала ролик девушка.
Алина Шелестюк
@alina.supernova
Подписчики Алины высоко оценили технику ее движений и стройную фигуру.
"Не могу отвести глаз", "Ничего себе! Настоящая красотка", "Ох уж эта форма тела", "Отлично выглядишь, принцесса!"
@alina.supernova
@alina.supernova
@alina.supernova
@alina.supernova
@alina.supernova
Как сообщал OBOZREVATEL, супруга вратаря сборной Украины по футболу Дениса Бойко Валерия во время карантина, связанного с пандемией коронавируса, радует своих подписчиков в Instagram жаркими фото из Индонезии.
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