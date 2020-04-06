Сексуальный танец Алины Шелестюк взбудоражил сеть

Жена непобедимого украинского боксера Тараса Шелестюка (18-0, 10 КО) Алина опубликовала у себя в Instagram сексуальный танец, который вызвал восторг в комментариях.

"Приятные воспоминания", – подписала ролик девушка.

Алина Шелестюк @alina.supernova

Подписчики Алины высоко оценили технику ее движений и стройную фигуру.

"Не могу отвести глаз", "Ничего себе! Настоящая красотка", "Ох уж эта форма тела", "Отлично выглядишь, принцесса!"

@alina.supernova

@alina.supernova

@alina.supernova

@alina.supernova

@alina.supernova

Как сообщал OBOZREVATEL, супруга вратаря сборной Украины по футболу Дениса Бойко Валерия во время карантина, связанного с пандемией коронавируса, радует своих подписчиков в Instagram жаркими фото из Индонезии.

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