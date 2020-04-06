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6 апреля • обновлено в 17:37
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Сексуальный танец Алины Шелестюк взбудоражил сеть

3.5т
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Жена непобедимого украинского боксера Тараса Шелестюка (18-0, 10 КО) Алина опубликовала у себя в Instagram сексуальный танец, который вызвал восторг в комментариях.

"Приятные воспоминания", – подписала ролик девушка.

Алина Шелестюк

Алина Шелестюк

@alina.supernova

Подписчики Алины высоко оценили технику ее движений и стройную фигуру.

"Не могу отвести глаз", "Ничего себе! Настоящая красотка", "Ох уж эта форма тела", "Отлично выглядишь, принцесса!"

Сексуальный танец жены непобедимого украинского боксера взбудоражил сеть

@alina.supernova

Сексуальный танец жены непобедимого украинского боксера взбудоражил сеть

@alina.supernova

Сексуальный танец жены непобедимого украинского боксера взбудоражил сеть

@alina.supernova

Сексуальный танец жены непобедимого украинского боксера взбудоражил сеть

@alina.supernova

Сексуальный танец жены непобедимого украинского боксера взбудоражил сеть

@alina.supernova

Как сообщал OBOZREVATEL, супруга вратаря сборной Украины по футболу Дениса Бойко Валерия во время карантина, связанного с пандемией коронавируса, радует своих подписчиков в Instagram жаркими фото из Индонезии.

Самые красивые девушки у нас в Instagram!

Персона
Тарас Шелестюк
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