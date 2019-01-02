Сексуальные ринг-герлз боя Ломаченко записали горячее поздравление

Невероятные ринг-герлз промоутерской компании Top Rank записали новогоднее видеопоздравление. Девушки нарядились в короткие платья, которые имитируют наряд Санта Клауса.

Украинские болельщики могли видеть их во время боя украинского боксера Василия Ломаченко против пуэрториканца Хосе Педрасы в ночь на девятое декабря, сообщает XSPORT.

"Счастливых праздников от семьи Top Rank", - хором сказали ринг-герлз, послав всем болельщикам воздушные поцелуи.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Чемпион мира в легком весе по версии WBA Василий Ломаченко (12-1, 9 КО) победил пуэрториканца Хосе Педрасу (25-2, 12 КО) и завоевал чемпионский пояс WBO. Украинец дважды отправил соперника в нокдаун, но не смог досрочно завершить поединок.

Ломаченко остался доволен своими действиями в бою с Педрасой, несмотря на то, что он прошел всю дистанцию в 12 раундов. Наш соотечественник отметил характер соперника, а также заявил о желании взять еще два титула чемпиона мира.