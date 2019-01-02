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Сексуальные ринг-герлз боя Ломаченко записали горячее поздравление

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Невероятные ринг-герлз промоутерской компании Top Rank записали новогоднее видеопоздравление. Девушки нарядились в короткие платья, которые имитируют наряд Санта Клауса.

Украинские болельщики могли видеть их во время боя украинского боксера Василия Ломаченко против пуэрториканца Хосе Педрасы в ночь на девятое декабря, сообщает XSPORT.

"Счастливых праздников от семьи Top Rank", - хором сказали ринг-герлз, послав всем болельщикам воздушные поцелуи.

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Ринг-герлз боя Ломаченко - Педраса

Ринг-герлз боя Ломаченко - Педраса

instagram.com/stephanncook

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Ломаченко - Педраса
Персона
Василий Ломаченко
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