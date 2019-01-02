Сексуальные ринг-герлз боя Ломаченко записали горячее поздравление

Невероятные ринг-герлз промоутерской компании Top Rank записали новогоднее видеопоздравление. Девушки нарядились в короткие платья, которые имитируют наряд Санта Клауса.
Украинские болельщики могли видеть их во время боя украинского боксера Василия Ломаченко против пуэрториканца Хосе Педрасы в ночь на девятое декабря, сообщает XSPORT.
"Счастливых праздников от семьи Top Rank", - хором сказали ринг-герлз, послав всем болельщикам воздушные поцелуи.
Ринг-герлз боя Ломаченко - Педраса
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Как сообщал OBOZREVATEL:
Чемпион мира в легком весе по версии WBA Василий Ломаченко (12-1, 9 КО) победил пуэрториканца Хосе Педрасу (25-2, 12 КО) и завоевал чемпионский пояс WBO. Украинец дважды отправил соперника в нокдаун, но не смог досрочно завершить поединок.
Ломаченко остался доволен своими действиями в бою с Педрасой, несмотря на то, что он прошел всю дистанцию в 12 раундов. Наш соотечественник отметил характер соперника, а также заявил о желании взять еще два титула чемпиона мира.
Пуэрториканский боксер признался, что гордится тем, как прошел его бой против украинского чемпиона. Педраса отметил, что ему удалось пройти всю дистанции против выдающегося соперника.
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