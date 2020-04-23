Джулия Бриги – 18-летняя итальянская теннисистка, которая только начинает свой путь к успеху и популярности.

Она начала заниматься теннисом с 5 лет и выступала на юношеском уровне до 2018 года, приняв участие в 46 матчах и выиграв 19 из них. Ее результаты ухудшились с переходом во взрослый теннис – 7 побед в 23 поединках. Сейчас Бриги занимает 2058-е место в рейтинге Международной теннисной федерации (ITF), а ее лучший результат датирован 13 мая 2019 года, когда она находилась на 674-й позиции. В парном разряде девушка проиграла все 10 матчей, в которых участвовала.

Джулия Бриги Talk Tennis

В последний раз Бриги выходила на корт в начале июля 2019 года. Судя по ее Instagram-странице, на которую подписались почти 15 тысяч человек, она увлеклась миром моды. В сторис девушки можно найти видео с показов в Милане и Париже. Возможно, когда-нибудь мы увидим ее на центральном корте Уимблдона или на обложке глянцевого журнала, а пока OBOZREVATEL предлагает вам взглянуть на несколько откровенных снимков Бриги из Instagram.

Джулия Бриги @giuli.brighi

Джулия Бриги @giuli.brighi

Джулия Бриги @giuli.brighi

Джулия Бриги @giuli.brighi

Джулия Бриги @giuli.brighi

Джулия Бриги @giuli.brighi

Джулия Бриги @giuli.brighi

Джулия Бриги @giuli.brighi

Джулия Бриги Reddit

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