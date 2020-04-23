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24 апреля • обновлено в 02:19
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Сексуальная итальянская теннисистка Джулия Бриги поделилась откровенными снимками

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Джулия Бриги – 18-летняя итальянская теннисистка, которая только начинает свой путь к успеху и популярности.

Она начала заниматься теннисом с 5 лет и выступала на юношеском уровне до 2018 года, приняв участие в 46 матчах и выиграв 19 из них. Ее результаты ухудшились с переходом во взрослый теннис – 7 побед в 23 поединках. Сейчас Бриги занимает 2058-е место в рейтинге Международной теннисной федерации (ITF), а ее лучший результат датирован 13 мая 2019 года, когда она находилась на 674-й позиции. В парном разряде девушка проиграла все 10 матчей, в которых участвовала.

Джулия Бриги

Джулия Бриги

Talk Tennis

В последний раз Бриги выходила на корт в начале июля 2019 года. Судя по ее Instagram-странице, на которую подписались почти 15 тысяч человек, она увлеклась миром моды. В сторис девушки можно найти видео с показов в Милане и Париже. Возможно, когда-нибудь мы увидим ее на центральном корте Уимблдона или на обложке глянцевого журнала, а пока OBOZREVATEL предлагает вам взглянуть на несколько откровенных снимков Бриги из Instagram.

Джулия Бриги

Джулия Бриги

@giuli.brighi

Джулия Бриги

Джулия Бриги

@giuli.brighi

Джулия Бриги

Джулия Бриги

@giuli.brighi

Джулия Бриги

Джулия Бриги

@giuli.brighi

Джулия Бриги

Джулия Бриги

@giuli.brighi

Джулия Бриги

Джулия Бриги

@giuli.brighi

Джулия Бриги

Джулия Бриги

@giuli.brighi

Джулия Бриги

Джулия Бриги

@giuli.brighi

Джулия Бриги

Джулия Бриги

Reddit

Как сообщал OBOZREVATEL, теннисистка Эшли Харклроуд показала себя полностью без одежды.

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Тема
ITF
Место
Италия
Тег
модель
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Morozov Nicolay
Morozov Nicolay
ВСУшники подрочили?
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Morozov Nicolay
Morozov Nicolay
Morozov Nicolay, теперь вёдра выносить."В Почаевской больнице на Тернопольщине пациенты с COVID-19 не могут ходить в общий туалет – вместо этого им в палаты поставили ведра для испражнений. Как говорится в сюжете ТСН, такая ситуация наблюдается во всех палатах, где лежат больные. Причем, если в некоторых стоит по ведру на пациента, то в других – одно на всех и даже без крышки. "Больных, которых положили в терапевтическое отделение, не выпускают в туалет, который на этаже. Им принесли ведро для хождения в туалет на четверых человек. Без крышки, обычное железное ведро. И это ведро стоит почти сутки, пока санитарка его не вынесет", – рассказала пациентка.
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Спорт Раздевалка

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