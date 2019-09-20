Секс за $20 млн: легенда НБА раскрыл подробности романа с Мадонной

Звезда мирового баскетбола Деннис Родман раскрыл сенсационную подробность своего романа с певицей Мадонной, который развивался в 90-е годы.

Мадонна и Деннис Родман

Экс-баскетболист рассказал в интервью, что королева поп-музыки обещала ему $20 млн, если забеременеет от него. По словам Родмана, которого цитирует La Gazzetta dello Sport, Мадонна предложила деньги практически сразу после начала отношений и даже выписала чек, который пообещала отдать, когда родится ребенок.

По словам 5-кратного чемпиона НБА, однажды он получил звонок от Мадонны, находясь в Лас-Вегасе. Поп-звезда сообщила, что у нее началась овуляция и выслала за Родманом самолет, который доставил его в Нью-Йорк.

Деннис Родман AP

"Я сделал то, что должен был сделать, и вернулся в Лас-Вегас играть в казино", - вспомнил Родман о событиях более чем 20-летней давности.

Родман также считает, что он был не единственным, кому королева поп-музыки делала подобные предложения. Он предположил, что дочь Мадонны Лурдес была зачата после аналогичного соглашения певицы с начинающим актером Карлосом Леоном.

Легендарный игрок НБА Деннис Родман и поп-звезда Мадонна были одной из самых обсуждаемых пар Америки в 90-е годы. Как отметил Родман, они с Мадонной встретились в идеальное время.

"Ее карьера стояла на месте, а я был на подъеме. Мы мотивировали друг друга, сумев какое-то время идти в одном направлении", - сказал баскетболист.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно 61-летняя Мадонна довела фанатов до исступления шпагатом в чулках.

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