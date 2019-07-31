Секс с Милевским: Канделаки заявила, что "не готова имитировать" и вызвала переполох в сети

Продюсера российского канала "Матч ТВ" Тину Канделаки потроллили в сети после того, как экс-футболист "Динамо" Артем Милевский признался в романе с известной телеведущей.

Канделаки опубликовала на своей странице философский пост на тему создания семьи, чем вызвала восторги своих поклонников и ряд колких комментариев о Милевском.

"Я не готова имитировать удовольствие, в том числе и в сексе, чтобы поднимать мужскую самооценку. Это, кстати, большая проблема. "Секс в большом городе" не только про американок, а про большую половину наших общих знакомых. Мне непонятны мужчины, чьи женщины делают вид, что им хорошо, поскольку эти лицемерие и имитация делает вашу единственную жизнь иллюзией. В таких отношениях нет любви", – написала Тина.

В ответ ряд пользователей соцсети потребовал от Канделаки прокомментировать высказывания форварда брестского "Динамо". "Тина, что по Миле?", "Ну да, это тебе не с Милей отжигать", "Было шпили-вили с Милей или он наврал", "Походу, Тина "Красаву" с Милей посмотрела", "Не, ну пост, конечно, интересный, вопросов нет. А будет информация о Милевском?" – пишут в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, Милевский признался, что его партнер по киевскому "Динамо" Александр Алиев помешал сексу Артема с известной украинской певицей Дашей Астафьевой.

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