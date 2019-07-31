Секс с Милевским: Канделаки заявила, что "не готова имитировать" и вызвала переполох в сети

Продюсера российского канала "Матч ТВ" Тину Канделаки потроллили в сети после того, как экс-футболист "Динамо" Артем Милевский признался в романе с известной телеведущей.
Канделаки опубликовала на своей странице философский пост на тему создания семьи, чем вызвала восторги своих поклонников и ряд колких комментариев о Милевском.
Парадоксально, но факт: если бы я не была замужем, я не представляю себе, как бы я вообще могла выйти замуж в теперешних условиях. ⠀ Современная романтика инфантилизма не близка мне настолько, что я не готова угадывать мужские желания и играть в качели чужого настроения. Может, возраст, а может, характер) ⠀ Я не готова зависеть от мужчины, потакая его капризам в обмен на эфемерное, по сути, благополучие. Если вы элемент его жизни, то смена вас на кого-то более свежего и нового или новую — вопрос времени. ⠀ Я не готова имитировать удовольствие, в том числе и в сексе, чтобы поднимать мужскую самооценку. Это, кстати, большая проблема. "Секс в большом городе" не только про американок, а про большую половину наших общих знакомых. ⠀ Мне непонятны мужчины, чьи женщины делают вид, что им хорошо, поскольку это лицемерие и имитация делает вашу единственную жизнь иллюзией. В таких отношениях нет любви. Так что не ждите в современном мире, что кто-то вас сделает счастливым. Никто вас спасать не будет. ⠀ Счастливым можно стать только самостоятельно, и тогда есть шанс сделать счастливым кого-то ещё)
"Я не готова имитировать удовольствие, в том числе и в сексе, чтобы поднимать мужскую самооценку. Это, кстати, большая проблема. "Секс в большом городе" не только про американок, а про большую половину наших общих знакомых. Мне непонятны мужчины, чьи женщины делают вид, что им хорошо, поскольку эти лицемерие и имитация делает вашу единственную жизнь иллюзией. В таких отношениях нет любви", – написала Тина.
В ответ ряд пользователей соцсети потребовал от Канделаки прокомментировать высказывания форварда брестского "Динамо". "Тина, что по Миле?", "Ну да, это тебе не с Милей отжигать", "Было шпили-вили с Милей или он наврал", "Походу, Тина "Красаву" с Милей посмотрела", "Не, ну пост, конечно, интересный, вопросов нет. А будет информация о Милевском?" – пишут в комментариях.
Как сообщал OBOZREVATEL, Милевский признался, что его партнер по киевскому "Динамо" Александр Алиев помешал сексу Артема с известной украинской певицей Дашей Астафьевой.
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